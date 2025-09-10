На Хмельниччині троє постраждалих через нічну атаку Росії, з них один у реанімації – ОВА

Внаслідок російської атаки на Хмельницьку область вночі проти 10 вересня постраждали троє людей, заявив голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

За його словами, атака пошкодила будинки, зокрема, двері й вікна, а також автозаправну станцію.

«Найголовніше, що немає загиблих, але маємо трьох постраждалих. Двоє в легкій формі, в одного уламкове поранення шиї. Він зараз перебуває в реанімаційному відділенні лікарні, йому надається медична допомога», – повідомив він.

За даними голови області, російський удар також зруйнував швейну фабрику й пошкодив транспорт.

Президент Володимир Зеленський раніше прокоментував наслідки нічної російської атаки на Україну, зокрема, Волочиськ у Хмельницькій області. Загалом, зазначив він, під атакою перебували 15 українських областей.





«Надто довго вже триває санкційна пауза. Відкладання обмежень по Росії та її спільниках означає лише збільшення жорстокості ударів. Потрібно достатньо зброї, щоб стримати Росію. Потрібна сильна відповідь, і це може бути тільки спільна відповідь усіх партнерів: України, Польщі, усіх європейців, Сполучених Штатів», – заявив він.

Раніше стало відомо, що внаслідок атаки на Житомирщині загинула одна людина, ще одну поранено.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.







