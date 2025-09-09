ДСНС: число загиблих від удару РФ у Яровій зросло до 24

У Яровій Краматорського району на Донеччині внаслідок російського удару, за останніми даними, загинули 24 людини, ще 19 – зазнали поранення, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«На місці події працювали всі екстрені служби. Рятувальники транспортували двох поранених зі стабпункту до медзакладу і ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок ворожого обстрілу», – додали в ДСНС.

Раніше повідомляли про 21 загиблого. За словами президента Володимира Зеленського, російські війська 9 вересня вдарили авіабомбою по селищу в момент, коли видавалися пенсії.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.