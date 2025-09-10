ОВА: через удар Росії на Житомирщині загинула людина

Російська армія атакувала Житомирську область дронами-камікадзе та крилатими ракетами в рамках атаки вранці 10 вересня, повідомив голова області Віталій Бунечко.

«Внаслідок ударів одна людина загинула, ще одна отримала поранення», – заявив він.

За даними голови області, атака пошкодила кілька цивільних підприємств та приватні будинки. Ліквідація наслідків триває.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



