Новини | Суспільство

ОВА: через удар Росії на Житомирщині загинула людина

Ілюстраційне. Ліквідація наслідків російської атаки на Житомирщині, травень 2025 року
Ілюстраційне. Ліквідація наслідків російської атаки на Житомирщині, травень 2025 року

Російська армія атакувала Житомирську область дронами-камікадзе та крилатими ракетами в рамках атаки вранці 10 вересня, повідомив голова області Віталій Бунечко.

«Внаслідок ударів одна людина загинула, ще одна отримала поранення», – заявив він.

За даними голови області, атака пошкодила кілька цивільних підприємств та приватні будинки. Ліквідація наслідків триває.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


