Повітряна атака Росії: військові попереджають про загрозу крилатих ракет

Російська армія атакує Україну крилатими ракетами після запусків безпілотників, повідомляє командування Повітряних сил вранці 10 вересня.

За їхніми даними, група крилатих ракет залетіла до повітряного простору України через Сумщину, їхній рух фіксували на півночі Полтавщини курсом на Черкаську область.

Згодом рух ракет зафіксували на півночі та на півдні Вінниччини, курсом на захід, а також у Київській області. Одну ракету зафіксували на Житомирщині.

Від вечора 9 вересня російська армія масовано атакує Україну безпілотниками. Зокрема, про роботу протиповітряної оборони повідомляла влада Києва та області.





Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.







