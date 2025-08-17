Путін не прагне миру, на відміну від Трампа – Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що лідер Росії Володимир Путін не прагне миру, на відміну від президента США Дональда Трампа.

«Чи думаю я, що президент Путін хоче миру? Відповідь – ні. Чи думаю я, що президент Трамп хоче миру? Так», – сказав Макрон під час пресконференції.

Французький лідер підкреслив, що «пропозиції Кремля спрямовані не на припинення війни, а на капітуляцію України».

«Я думаю, він (президент РФ Володимир Путін – ред.) хоче капітуляції України, саме це він запропонував», – зазначив він.

Макрон також пообіцяв провести «жорстку» дискусію з Дональдом Трампом завтра, під час зустрічі у Вашингтоні.

Раніше видання Politico повідомило, що європейські лідери мають намір підтримати президента України Володимира Зеленського під час зустрічі, що відбудеться 18 серпня у Вашингтоні з президентом США Дональдом Трампом.

Як повідомило раніше видання Axios з посиланням на дипломатичні джерела, під час телефонної розмови з українським президентом та європейськими лідерами Трамп заявив, що хотів би провести тристоронній саміт за участю Зеленського та президента Росії Володимира Путіна вже 22 серпня. Путін офіційно не заявляв про намір брати участь у такій зустрічі.

Зеленський заявив, що Росія «ускладнює ситуацію», відмовляючись від припинення вогню і продовжуючи завдавати ударів по Україні. Трамп після зустрічі з Путіним на Алясці 15 серпня заявив, що прагне не перемир’я, а укладання мирної угоди між Росією та Україною.

Україна також заявляє, що не має наміру виводити війська з контрольованих районів Донбасу. За повідомленнями, це є однією з основних умов, що висуваються Москвою для укладення мирних домовленостей. Крім того, важливим є питання гарантій безпеки України. Учора кілька ЗМІ повідомили, що Трамп запропонував Україні гарантії безпеки в разі укладення миру з Москвою, аналогічні п’ятій статті НАТО про колективну оборону. Це означає, що в разі початку нової війни країни-гаранти повинні дати збройну відповідь агресору.



