«Уроки останніх 30 років» – Макрон нагадав про схильність Росії не дотримуватися своїх зобов’язань

Після зустрічі президента США Дональд Трампа з російським лідером Володимиром Путіним президент Франції Емманюель Макрон нагадав про схильність Росії не дотримуватися своїх зобов’язань.

«Ми одностайні в тому, що будь-який тривалий мир повинен супроводжуватися непохитними гарантіями безпеки. У цьому контексті я вітаю готовність Сполучених Штатів зробити свій внесок. Ми будемо співпрацювати з ними та з усіма нашими партнерами в Коаліції охочих, з якими ми незабаром знову зустрінемося, щоб досягти конкретного прогресу. Також буде важливо винести всі уроки останніх 30 років, зокрема з добре відомої схильності Росії не дотримуватися своїх зобов’язань», – написав він у соцмережі Х після координаційної розмови з президентом Трампом, президентом Зеленським та європейськими партнерами.

За його словами, представники Європи згодні з тим, що необхідно продовжувати підтримувати Україну та чинити тиск на Росію, доки триває її агресивна війна і не досягнуто міцного та тривалого миру.

Макрон додав, що Франція продовжує підтримувати Україну.

Вночі 16 серпня (за київським часом)відбулися переговори президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна в Анкориджі на Алясці. Вони тривали майже три години. На спільній пресконференції Трамп і Путін не повідомили про домовленості щодо завершення війни РФ проти України. Трмп говорив про домовленості з важливих пунктів, але не навів подробиць.

Раніше Зеленський заявляв, що Україна не збирається «дарувати свою землю будь-кому», а ЗСУ самі не підуть із Донбасу. Київ наполягає на твердих гарантіях безпеки у разі будь-яких домовленостей із Росією.

Лідери Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Великої Британії, Фінляндії та Європейської комісії раніше наголошували, що «шлях до миру в Україні не може бути прокладений без участі України».