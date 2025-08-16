Доступність посилання

«Уроки останніх 30 років» – Макрон нагадав про схильність Росії не дотримуватися своїх зобов’язань

Емманюель Макрон закликав врахувати попередній досвід порушень Росією своїх зобов’язань, наголосивши на необхідності продовжувати підтримку України та посилювати тиск на Москву до досягнення тривалого миру

Після зустрічі президента США Дональд Трампа з російським лідером Володимиром Путіним президент Франції Емманюель Макрон нагадав про схильність Росії не дотримуватися своїх зобов’язань.

«Ми одностайні в тому, що будь-який тривалий мир повинен супроводжуватися непохитними гарантіями безпеки. У цьому контексті я вітаю готовність Сполучених Штатів зробити свій внесок. Ми будемо співпрацювати з ними та з усіма нашими партнерами в Коаліції охочих, з якими ми незабаром знову зустрінемося, щоб досягти конкретного прогресу. Також буде важливо винести всі уроки останніх 30 років, зокрема з добре відомої схильності Росії не дотримуватися своїх зобов’язань», – написав він у соцмережі Х після координаційної розмови з президентом Трампом, президентом Зеленським та європейськими партнерами.

За його словами, представники Європи згодні з тим, що необхідно продовжувати підтримувати Україну та чинити тиск на Росію, доки триває її агресивна війна і не досягнуто міцного та тривалого миру.

Макрон додав, що Франція продовжує підтримувати Україну.

Вночі 16 серпня (за київським часом)відбулися переговори президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна в Анкориджі на Алясці. Вони тривали майже три години. На спільній пресконференції Трамп і Путін не повідомили про домовленості щодо завершення війни РФ проти України. Трмп говорив про домовленості з важливих пунктів, але не навів подробиць.

Раніше Зеленський заявляв, що Україна не збирається «дарувати свою землю будь-кому», а ЗСУ самі не підуть із Донбасу. Київ наполягає на твердих гарантіях безпеки у разі будь-яких домовленостей із Росією.

Лідери Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Великої Британії, Фінляндії та Європейської комісії раніше наголошували, що «шлях до миру в Україні не може бути прокладений без участі України».

