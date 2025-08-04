Радіо Свобода Weekly: Трамп заявив, що після «дурної заяви» Медведєва задіяв атомні підводні човни

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цьому стислому огляді.

«Мертва рука» і ядерне попередження: Трамп відповів Медведєву

1 серпня президент США Дональд Трамп повідомив, що віддав розпорядження про передислокацію двох американських атомних субмарин у «відповідні райони» у відповідь на «дурну й підбурливу» заяву колишнього президента РФ Дмитра Медведєва.

Повідомлення Трампа в соціальній мережі Truth викликало підвищену увагу в Сполучених Штатах. До публічних попереджень, пов’язаних із можливим застосуванням ядерної зброї, він вдається вперше за час свого нового президентського терміну.

Передислокація ядерних субмарин – несподівана відповідь президента США Дональда Трампа на допис, зроблений нинішнім заступником голови Ради безпеки Росії Дмитром Медведєвим у телеграмі 31 липня. Більше інформації за лінком

Дедлайн Трампа для Путіна добігає кінця. Що буде далі?

Невдовзі після того, як президент США Дональд Трамп дав Росії 10 днів на припинення війни в Україні, 31 липня він недвозначно заявив, що Сполучені Штати «запровадять санкції» проти Москви через відсутність руху до припинення вогню або мирної угоди з Києвом.

Водночас він сказав, що неясно, чи підштовхнуть фінансові санкції президента Росії Володимира Путіна до перемир'я, і повідомив журналістам, що його спеціальний посланець Стів Віткофф поїде до Москви після поїздки до Ізраїлю, куди він прибув 1 серпня.

8 серпня спливає 10-денний термін, про який оголосив Дональд Трамп на початку минулого тижня. Якщо до або після цього моменту він запровадить санкції проти Росії, це буде першим випадком, коли 47-й президент США покарає Кремль за більш ніж пів року з моменту його вступу на посаду та проголошення обіцянок швидко завершити найбільшу війну в Європі з 1945 року. Детальніше тут

Скільки Часового Яру контролює армія РФ? Про оборону міста – розповідь з фронту

Російське Міноборони 31 липня заявило про нібито повне захоплення Часового Яру. Міністр оборони РФ навіть привітав із цим 98-му повітряно-десантну дивізію. Це підхопили російські ЗМІ та Z-блогери, публікуючи звістку про чергове «звільнення» зі світлинами українських фотографів ущент розбитого міста. Також у мережі з’явилося відео, на якому російські військові встановлюють триколори в мікрорайоні Шевченка та біля цеху №2 Часовоярського комбінату.

Однак аналітики проєкту DeepState повідомили: за їхніми даними, російські війська не контролюють ані ці райони, ані саме місто.

Захисники Часового Яру з 18-ї Слов’янської бригади Нацгвардії України та 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ також запевнили – місто не окуповане. Бої в Часовому Яру, що залишається форпостом на шляху російської армії до Краматорська, Дружківки, Костянтинівки та Слов’янська, тривають. Більше інформації тут

Лондон, маєток за 70 мільйонів, Mercedes: «Схеми» дослідили розкішний стиль життя родини українського топмитника

У лютому 2022 року Енергетичну митницю очолив Анатолій Комар. Це підрозділ Державної митної служби, який здійснює оформлення усіх підакцизних енергоносіїв, що перетинають український кордон. Енергетична митниця має запобігати контрабанді та контролювати коректну сплату бізнесом усіх мит із нафти, газу, електроенергії та усіх видів пального. А після 2022 року – не допускати на український ринок заборонене російське паливо.

Та, як встановили «Схеми» (проєкт Радіо Свобода), нинішній очільник енергетичної митниці й сам пов’язаний з компанією, діяльність якої правоохоронці розслідують на предмет завезення в Україну компонентів для пального російського походження, підозрюють в ухиленні від сплати акцизного податку та нанесенні багатомільйонних збитків бюджету.

Відстежити цей зв’язок журналістам вдалося, досліджуючи непересічно елітний спосіб життя українського високопосадовця і його родини, який йде врозріз із офіційними доходами. Він їздить на Mercedes S класу, живе в елітному ЖК. А під Києвом завершується зведення великого маєтку площею в пів тисячі квадратів, вартістю близько 70 мільйонів гривень, оформленого на тестя-пенсіонера. 17-річна донька навчається у Лондоні. А сам чиновник ще й опікується цілою футбольною командою.

Як український державний службовець може дозволити собі такий високий рівень життя? Читайте за лінком

«Шахрайство візантійської складности». Суд у Лондоні став на бік «Приватбанку» у справі проти Коломойського: що далі?

Восьмирічна боротьба державного «Приватбанку» проти Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова у Високому суді Англії, схоже, увінчалась успіхом.

30 липня суддя Вільям Троулер виніс рішення на користь банку, заявивши, що обидва колишніх власники несуть «індивідуальну і солідарну відповідальність» за відшкодування збитків позивачу в суму на понад 1,9 млрд доларів США.

«Приклад Приватбанку – важливий прецедент для всіх власників та менеджерів банків: бізнес-моделі, побудовані на шахрайстві, не працюватимуть, і справедливість та правда будуть захищені всіма доступними законними способами», – прокоментував вирок голова НБУ Андрій Пишний. Більше про це тут

Який Ердоган без камер? Яке завдання дав Зеленський? Інтерв'ю із послом України в Туреччині Наріманом Джелялом

Колишній політв’язень Кремля, перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял обійняв посаду посла України в Туреччині.

Його призначення, здійснене через рік після звільнення з російського ув’язнення завдяки зусиллям президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, як очікується, має стати важливим кроком у зміцненні українсько-турецьких відносин, зокрема у контексті кримської проблематики.

Посол України в Туреччині розповів в інтерв'ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії про Ердогана без камер, завдання від президента Володимира Зеленського, Крим, Росію та багато іншого. Читайте за лінком

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