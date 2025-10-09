У НАТО обговорюють можливий дозвіл пілотам відкривати вогонь по російських військових літаках – FT

Союзники по НАТО обговорюють більш рішучу відповідь на провокаційні дії Росії, зокрема випадки порушення повітряного кордону російськими літаками і дронами. Як пише видання Financial Times із посиланням на чотирьох чиновників НАТО, проінформованих про переговори, обговорюють, зокрема, розгортання збройних безпілотників уздовж кордону з РФ і послаблення обмежень для пілотів, щоб дозволити їм відкривати вогонь по російських літаках, які порушили кордон.

Питання підняли країни, що межують з Росією, підтримані Великою Британією і Францією, йдеться в матеріалі. Наразі до дискусії приєдналися ще кілька держав.

Як йдеться в статті, пропозиції включають озброєння безпілотників-розвідників, що використовуються для збору розвідувальних даних про військову діяльність Росії, і зниження обмежень для пілотів, які патрулюють східний кордон, для усунення російських загроз.

Ще одним варіантом є проведення військових навчань НАТО на кордоні з Росією, особливо у більш віддалених і незахищених частинах кордону, пише FT.

Джерела видання зазначають, що ухвалене рішення може не анонсуватися офіційно – тоді про нього дізнаються лише після його застосування.

Офіційно в НАТО про це не повідомляли.

Президент США Дональд Трамп минулого місяця заявив, що НАТО має відкривати вогонь по російських літаках, які порушують повітряних простір союзників. Його заява пролунала після того, як три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли до повітряного простору Естонії над Фінською затокою й перебували там загалом 12 хвилин.

У НАТО засудили Росію за порушення повітряного простору Естонії, заявивши, що РФ «несе повну відповідальність за ці дії, які є ескалаційними».

Перед цим країни НАТО кілька разів звинуватили Росію у безпрецедентному порушенні свого повітряного простору.

У першому випадку йшлося про безпілотники: близько 20 дронів у ніч проти 10 вересня увійшли в повітряний простір Польщі. 13 вересня, за даними Міноборони Румунії, російський безпілотник, яким сили РФ атакували Україну і який проник у повітряний простір Румунії, затримався над країною НАТО протягом 50 хвилин, перш ніж повернутися назад до України. 19 вересня влада Естонії заявила про порушення повітряного простору країни російськими винищувачами. Російська влада звинувачення відкидає.

У Кремлі заявили, що погрози країн НАТО збивати російські літаки небезпечні своїми наслідками і є ще одним суттєвим витком напруги поблизу російських кордонів.

