Британія надіслала військових для моніторингу припинення вогню в Секторі Гази

Велика Британія на прохання США надіслала до Ізраїлю високопоставленого офіцера та невеликий контингент військ, щоб сприяти моніторингу припинення вогню у Секторі Гази, повідомляє Sky News 21 жовтня.

За інформацією телеканалу, міністр оборони Джон Гілі повідомив про це після лекції з питань оборони, прочитаної перед бізнесменами в Лондоні увечері 20 жовтня.

Британський офіцер, ім’я якого не розголошується, працюватиме заступником американського командира, якому доручено керувати центром цивільно-військової координації, до якого, як очікується, також увійдуть війська з Єгипту, Катару, Туреччини та Об’єднаних Арабських Еміратів.

«Велика Британія відіграватиме ключову роль, ділячись своїм досвідом і навичками там, де це можливо. Ми не розраховуємо на лідерство… але ми виконуватимемо свою частину роботи», – повідомив міністр оборони.

США надішлютьдо Ізраїлю до 200 військових, вони не входитимуть до Сектора Гази.

Як зазначає Sky News, раніше в жовтні міністр закордонних справ Іветт Купер заявила, що Велика Британія «не планує» надсилати солдатів до Ізраїлю.

Упродовж останніх днів Ізраїль та угруповання «Хамас» (визнане терористичним у ЄС та США) звинуватили один одного в порушенні умов припинення вогню. На вихідних Ізраїль ненадовго відновив авіаудари після того, як, за повідомленнями, на ізраїльських військових здійснили напад.