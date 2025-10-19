Армія Ізраїлю завдала ударів по Рафаху на півдні Гази після атаки «Хамасу»

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала ударів по місту Рафах на півдні Сектора Гази. Згідно з повідомленням військових, угруповання «Хамас», визнане терористичним у США та Євросоюзі, обстріляло ізраїльських солдатів, які відповідно до умов угоди знищували терористичну інфраструктуру в районі Рафаха.

ЦАХАЛ став завдавати авіаударів і відкрив артилерійський вогонь у відповідь, За повідомленням, знищено кілька опорних пунктів і військових споруд, де була зафіксована терористична активність.

Ніхто із військовослужбовців не постраждав.

«Хамас» стверджує, що залишається прихильним до угоди про припинення вогню і що метою нападу був не ізраїльський патруль, а лідер місцевого ополчення, який виступає проти угруповання.

Міністр нацбезпеки Ітамар Бен-Гвір закликав прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу «відновити війну в повному обсязі», заявивши, що «Хамас» порушує домовленості.

Угода про припинення бойових дій у Секторі Гази була підписана 13 жовтня. Ізраїль припинив обстріли, «Хамас» звільнив усіх живих заручників в обмін на палестинських ув’язнених, які перебували у в’язницях Ізраїлю, і розпочав передачу тіл загиблих.

Держдепартамент США 18 жовтня повідомив про плановані атаки «Хамасу» на жителів Гази і попередив, що це стане «серйозним порушенням угоди».