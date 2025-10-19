Доступність посилання

Новини | Міжнародні

Армія Ізраїлю завдала ударів по Рафаху на півдні Гази після атаки «Хамасу»

Сектор Гази, 18 жовтня 2025 року
Сектор Гази, 18 жовтня 2025 року

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала ударів по місту Рафах на півдні Сектора Гази. Згідно з повідомленням військових, угруповання «Хамас», визнане терористичним у США та Євросоюзі, обстріляло ізраїльських солдатів, які відповідно до умов угоди знищували терористичну інфраструктуру в районі Рафаха.

ЦАХАЛ став завдавати авіаударів і відкрив артилерійський вогонь у відповідь, За повідомленням, знищено кілька опорних пунктів і військових споруд, де була зафіксована терористична активність.

Ніхто із військовослужбовців не постраждав.

«Хамас» стверджує, що залишається прихильним до угоди про припинення вогню і що метою нападу був не ізраїльський патруль, а лідер місцевого ополчення, який виступає проти угруповання.

Міністр нацбезпеки Ітамар Бен-Гвір закликав прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу «відновити війну в повному обсязі», заявивши, що «Хамас» порушує домовленості.

Угода про припинення бойових дій у Секторі Гази була підписана 13 жовтня. Ізраїль припинив обстріли, «Хамас» звільнив усіх живих заручників в обмін на палестинських ув’язнених, які перебували у в’язницях Ізраїлю, і розпочав передачу тіл загиблих.

Держдепартамент США 18 жовтня повідомив про плановані атаки «Хамасу» на жителів Гази і попередив, що це стане «серйозним порушенням угоди».

