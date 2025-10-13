Трамп прибув на мирний саміт в Шарм-еш-Шейх

Президент США Дональд Трамп прибув з Ізраїлю до єгипетського міста Шарм-еш-Шейх. Тут під головуванням Трампа і президента Єгипту Абдух-Фаттаха ас-Сісі пройде саміт за участю понад 20 світових лідерів, присвячених завершенню війни в Газі.



У саміті беруть участь лідери Німеччини, Великобританії, Франції, Туреччини, низки європейських, арабських та ісламських країн. Росія не була запрошена.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу отримав запрошення, але відхилив його, пославшись на єврейське свято Сімхат Тора. Очікується, що голова Палестинської автономії Махмуд Аббас візьме участь у саміті.



Світові лідери обговорюватимуть подальші кроки у рамках мирного плану, запропонованого раніше Трампом. Раніше Ізраїль і угруповання «Хамас» (визнане терористичним у США та ЄС) за посередництва США, Катару та Туреччини домовилися про припинення вогню, звільнення заручників, яких «Хамас» утримував понад два роки, та відведення ізраїльських військ з низки позицій у Газі.

Угруповання «Хамас» 13 жовтня звільнило всіх 20 живих ізраїльських заручників.



План Трампа передбачає, що «Хамас» буде роззброєний (у угрупованні вже заявляють, що цього не буде), що Газа керуватиметься тимчасовим перехідним палестинським урядом, що складається з аполітичних технократів – за підтримки Міжнародних стабілізаційних сил, створених під егідою США у співпраці з арабськими і міжнародними. Якщо «Хамас» відмовиться від виконання угоди, її все одно втілять на «вільних від терору територіях», переданих стабілізаційним силам ізраїльською армією.

Незважаючи на відсутність остаточних домовленостей президент США, виступаючи в понеділок в ізраїльському Кнесеті, висловив упевненість у тому, що війна не відновиться. «Це не просто кінець війни. Це початок великої згоди та міцної гармонії для Ізраїлю та всіх народів того, що незабаром стане справді чудовим регіоном. Довгий і болісний жах нарешті закінчився», – сказав Трамп.

Нинішня війна розпочалася два роки тому після нападу «Хамасу» на Ізраїль 7 жовтня. Ізраїль у відповідь розпочав масштабну кампанію з метою не лише звільнити заручників, а й знищити «Хамас». Дії Ізраїлю зіткнулися з дедалі більшою критикою з боку багатьох країн світу, які вказують на велику кількість жертв серед мирного населення та гуманітарну кризу в секторі Гази. США підтримують Ізраїль, прагнучи при цьому домогтися якнайшвидшого припинення вогню та встановлення миру в регіоні.



