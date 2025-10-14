Ізраїльські військові заявили, що останки ще чотирьох заручників були передані Червоному Хресту в Газі.

«Згідно з інформацією, наданою Червоним Хрестом, чотири труни з померлими заручниками були передані їм під опіку та прямують до сил Армії оборони Ізраїлю (військових) та ІСА (служби безпеки) в секторі Гази», – йдеться у заяві військових.

Зазначається, що ці тіла передадуть Національному інституту судової медицини, де буде проведено процедуру ідентифікації.

Напередодні Ізраїлю передали також чотири труни з загиблими заручниками.

Домовленість про перший етап реалізації мирного плану, запропонованого президентом США Дональдом Трампом, була досягнута минулого тижня в Єгипті на непрямих переговорах між Ізраїлем й угрупованням «Хамас» за посередництва Катару, Єгипту і США.

У відповідь на відведення ізраїльських військ з низки позицій у Секторі Гази «Хамас» обіцяв звільнити всіх живих заручників і передати тіла загиблих.

В обмін на це Ізраїль має відпустити близько 250 палестинців, засуджених на довічні терміни, і ще близько 1700 людей, які були затримані після початку війни в Газі.

13 жовтня угруповання «Хамас», визнане терористичним у ЄС і США, звільнило всіх 20 живих ізраїльських заручників.«Хамас» також має передати тіла загиблих заручників – їх орієнтовно 28.