Новини | Міжнародні

«Узгоджували насамперед зі США» – Лавров пояснив, чому РФ не запросили на саміт щодо Гази

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відповів на запитання, чому Росія не бере участі в саміті, який у Єгипті відбувається на тлі укладення мирної угоди щодо Сектора Гази.

«Запрошення надсилали господарі саміту. Це керівництво Єгипту, яке, як повідомлялося, узгоджувало свої дії з іншими арабськими ініціаторами, але насамперед зі Сполученими Штатами», – сказав російський високопосадовець, уточнивши, що до Шарм-еш-Шейху «не запрошено і прем’єр-міністра Іраку, хоча Ірак є головою Ліги арабських держав наразі».

Раніше 13 жовтня угруповання «Хамас», визнане терористичним у ЄС і США, 13 жовтня звільнило всіх 20 живих ізраїльських заручників.

Увечері в єгипетському місті Шарм-еш-Шейх відбудеться саміт за участю понад 20 світових лідерів, присвячений завершенню війни в Газі.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що підписання угоди про припинення війни, яка має відбутися в Шарм-еш-Шейху, «стане історичною віхою».

Домовленість про перший етап реалізації мирного плану, запропонованого раніше президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, була досягнута минулого тижня в Єгипті на непрямих переговорах між Ізраїлем й угрупованням «Хамас» за посередництва Катару, Єгипту і США.

У відповідь на відведення ізраїльських військ з низки позицій у Секторі Гази «Хамас» обіцяв звільнити всіх живих заручників і передати тіла загиблих.

В обмін на це Ізраїль має відпустити близько 250 палестинців, засуджених на довічні терміни, і ще близько 1700 людей, які були затримані після початку війни в Газі.

