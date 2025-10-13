«Узгоджували насамперед зі США» – Лавров пояснив, чому РФ не запросили на саміт щодо Гази

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відповів на запитання, чому Росія не бере участі в саміті, який у Єгипті відбувається на тлі укладення мирної угоди щодо Сектора Гази.

«Запрошення надсилали господарі саміту. Це керівництво Єгипту, яке, як повідомлялося, узгоджувало свої дії з іншими арабськими ініціаторами, але насамперед зі Сполученими Штатами», – сказав російський високопосадовець, уточнивши, що до Шарм-еш-Шейху «не запрошено і прем’єр-міністра Іраку, хоча Ірак є головою Ліги арабських держав наразі».

Раніше 13 жовтня угруповання «Хамас», визнане терористичним у ЄС і США, 13 жовтня звільнило всіх 20 живих ізраїльських заручників.

Увечері в єгипетському місті Шарм-еш-Шейх відбудеться саміт за участю понад 20 світових лідерів, присвячений завершенню війни в Газі.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що підписання угоди про припинення війни, яка має відбутися в Шарм-еш-Шейху, «стане історичною віхою».

Домовленість про перший етап реалізації мирного плану, запропонованого раніше президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, була досягнута минулого тижня в Єгипті на непрямих переговорах між Ізраїлем й угрупованням «Хамас» за посередництва Катару, Єгипту і США.

У відповідь на відведення ізраїльських військ з низки позицій у Секторі Гази «Хамас» обіцяв звільнити всіх живих заручників і передати тіла загиблих.

В обмін на це Ізраїль має відпустити близько 250 палестинців, засуджених на довічні терміни, і ще близько 1700 людей, які були затримані після початку війни в Газі.