Росія знову масовано атакувала Одещину, є пошкодження об’єктів інфраструктури – Кіпер

У ніч проти 14 грудня російські військові здійснили масовану атаку дронами по Одещині, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

«Зафіксовано пошкодження об’єктів енергетичної, транспортної, промислової та цивільної інфраструктури», – зазначив місцевий чиновник.

Кіпер повідомив, інформація про постраждалих не надходила. На місцях працюють усі відповідні служби. Для допомоги населенню розгорнуті пункти незламності. Критична інфраструктура працює на генераторах.

«Робиться все можливе для якнайшвидшої ліквідації наслідків чергової атаки. Рятувальники та комунальні служби задіяні у повному обсязі, правоохоронці фіксують чергові воєнні злочини РФ проти мирного населення», – додав Кіпер.

У ніч проти 13 грудня сили РФ масовано атакували Одеську область, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

«Упродовж ночі є пошкодження об’єктів цивільного призначення, енергетичної та промислової інфраструктури. Внаслідок ударів виникли займання, пошкоджено адміністративні будівлі та обʼєкти енергетики. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків. В окремих районах області спостерігаються перебої з електропостачанням», – зазначив місцевий чиновник.

За оновленою інформацією, постраждали четверо людей.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



