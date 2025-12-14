ЗСУ: за минулу добу відбулось понад 150 бойових зіткнень, найбільше – на Покровському напрямку

За минулу добу, 13 грудня, на фронті відбулося 154 бойових зіткнення, найбільше – на Покровському напрямку, йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

У командуванні зазначили, що на Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два бойові зіткнення. Противник завдав двох авіаційних ударів, скинув чотири керовані авіаційні бомби та здійснив 135 обстрілів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

«На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили дев’ять атак противника у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ та у бік населених пунктів Синельникове, Вільча. На Куп’янському напрямку вчора відбулося дві атаки загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік населених пунктів Піщане та Моначинівка», – йдеться в оперативному зведенні.

Крім того, на Лиманському напрямку сили РФ атакували 12 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону в районі Середнього та у бік Нового Миру, Новоселівки, Дробишевого та Зарічного.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Удачне, Котлине, Новомиколаївка, Дачне та у бік Софіївки, Кучерового Яру, Нового-Шахового, Сухецького, Білицького, Родинського, Мирнограду, Покровська, Гришиного, Молодецького, Новопавлівки», – зазначили у Генштабі.

9 грудня головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що оборона Покровська продовжується, українські війська контролюють на півночі міста майже 13 кв. кілометрів, а Мирноград – не в оточенні.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.



