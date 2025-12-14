Федоров: зросла кількість постраждалих через удар по Запоріжжю, серед них – дитина і співробітник ДСНС

Зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки по Запоріжжю, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

«Шість поранених, в тому числі дитина: серед людей, яким знадобилася медична допомога внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, є дитина та співробітник ДСНС. До лікарів продовжують звертатися постраждалі після атаки на торговий центр. Крім того, бригади «швидкої» направлені на місця інших влучань», – зазначив місцевий чиновник.

Згодом стало відомо, що через удар РФ по Запоріжжю постраждало 7 людей.

Вранці 14 грудня сили РФ атакували житловий квартал Запоріжжя, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«На місце виїхали надзвичайні служби. Наслідки встановлюються. Атака продовжується. Перебувайте у безпечних місцях», – написав Федоров.

Згодом стало відомо, що російські військові вдарили по магазину, надходила інформація про 4 постраждалих.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.