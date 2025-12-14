Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Федоров: зросла кількість постраждалих через удар по Запоріжжю, серед них – дитина і співробітник ДСНС

Наслідки атаки РФ по Запоріжжю, фото ілюстративне
Наслідки атаки РФ по Запоріжжю, фото ілюстративне

Зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки по Запоріжжю, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

«Шість поранених, в тому числі дитина: серед людей, яким знадобилася медична допомога внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, є дитина та співробітник ДСНС. До лікарів продовжують звертатися постраждалі після атаки на торговий центр. Крім того, бригади «швидкої» направлені на місця інших влучань», – зазначив місцевий чиновник.

Згодом стало відомо, що через удар РФ по Запоріжжю постраждало 7 людей.

Вранці 14 грудня сили РФ атакували житловий квартал Запоріжжя, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«На місце виїхали надзвичайні служби. Наслідки встановлюються. Атака продовжується. Перебувайте у безпечних місцях», – написав Федоров.

Згодом стало відомо, що російські військові вдарили по магазину, надходила інформація про 4 постраждалих.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG