Запоріжжя: кількість поранених через удар Росії напередодні зросла до 35

У Запоріжжі продовжують звертатися по допомогу постраждалі внаслідок вчорашньої російської атаки, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров 18 грудня.

За його даними, відомо про вже 35 постраждалих:

«Медики діагностували людям осколкові та проникаючі поранення, контузії, гостру реакцію на стрес. Чотири людини, які отримали травми внаслідок цієї атаки, ушпиталені у тяжкому стані».

Загалом, додав голова області, в лікарнях Запорізької області залишаються 38 постраждалих від російських атак, 13 з них – у тяжкому стані.

Вдень 17 грудня російські війська атакували Запоріжжя. За даними місцевої влади, вони завдали три удари по Запоріжжю й Запорізькому району. В обласному центрі були влучання по двох житлових будинках.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



