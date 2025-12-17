Запоріжжя після атаки РФ: влада повідомляє про 26 постраждалих

Щонайменше 26 людей, в тому числі одна дитина, постраждали внаслідок російської атаки на Запоріжжя та Запорізький район, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.



За його даними, сили РФ атакували керованими авіабомбами, зруйнували житлові будинки та пошкодили об'єкт інфраструктури і навчальний заклад.

Вдень російські війська атакували Запоріжжя. За даними місцевої влади, вони завдали три удари по Запоріжжю та Запорізькому району. В обласному центрі є влучання по двох житлових будинках. Повідомлялось, що під завалами можуть бути люди.

Минулої доби, за даними ОВА, через російські атаки у Запоріжжі були поранені шість людей.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



