РФ зробила Франції «пропозицію» щодо обвинуваченого в шпигунстві політолога Вінатьє – Пєсков

Росія зробила Франції «пропозицію» щодо заарештованого в Росії та обвинуваченого у шпигунстві політолога Лорана Вінатьє, запитання про долю якого поставив лідерові РФ Володимиру Путіну французький журналіст.

Про таку «пропозицію» заявив 25 грудня речник Кремля Дмитро Пєсков. Подробиць про характер цієї пропозиції він не навів, проте сказав, що зараз «м’яч на боці Парижа».

За словами Пєскова, Москва перебуває з Парижем у контакті з цього питання. Коментарів французьких офіційних осіб щодо його заяви наразі не було.

Вінатьє, який працював у швейцарському Центрі гуманітарного діалогу, був затриманий улітку 2024 року в Москві. У жовтні того ж року його засудили до трьох років колонії у справі про збирання відомостей, які можуть бути використані проти безпеки Росії, без реєстрації «іноагентом». Політолог визнав провину, і справа розглядалася в особливому порядку, що передбачає пом’якшення вироку. У серпні 2025 року стало відомо про нову справу щодо француза – про шпигунство. Повідомлялося, що його було переведено до СІЗО «Лефортово» в Москві. Подробиць звинувачення немає.

Лоран Винатьє – політолог, який спеціалізується на Росії, Чечні, Кавказі та Центральній Азії. У своєму останньому слові перед оголошенням вироку Вінатьє попросив вибачення у російської влади за те, що не дотримувався закону. Він сказав, що закоханий у Росію та одружений із російською жінкою. МЗС Франції тоді виступило із заявою, в якій назвало покарання Вінатьє невиправдано суворим, і розкритикувало російське законодавство про так званих іноземних агентів. Президент Франції Емманюель Макрон, говорячи про затримання свого співгромадянина, заявляв, що він не працював на французькі спецслужби чи інші французькі організації.

На пресконференції 19 грудня, відповідаючи на запитання про Вінатьє, Путін сказав, що вперше чує це ім’я і пообіцяв розібратися в питанні.