У РФ проти французького політолога Вінатьє порушили нову справу

Проти французького політолога Лорана Вінатьє, який раніше був засуджений у Росії на три роки колонії за статтею про збір відомостей військового характеру без реєстрації «іноагентом», було порушено нову кримінальну справу за суворішою статтею – про шпигунство. Про це повідомляє «Медіазона», яка виявила дані про нову справу в картотеці московських судів.

Вінатьє, який працював у швейцарському Центрі гуманітарного діалогу, був затриманий улітку 2024 року в Москві. У жовтні того ж року його засудили до трьох років колонії в справі про збирання відомостей, які можуть бути використані проти безпеки Росії, без реєстрації «іноагентом». Політолог визнав провину, і справа розглядалася в особливому порядку, що передбачає пом’якшення вироку.

Після вироку Винатьє не був відправлений до колонії, а перебував, як пише «Медіазона», в московському СІЗО-7. На початку серпня телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» писав, що його було переведено до СІЗО «Лефортово». Там утримуються, зокрема, обвинувачені у справах про державну зраду і шпигунство.

Про причини переведення тоді не повідомлялося. 20 серпня до Лефортовського районного суду Москви надійшло клопотання про продовження арешту Винатьє. Вказано, що його звинувачують за статтею про шпигунство. Засідання призначене на 25 серпня.

Подробиць нового звинувачення наразі немає. Російські силові структури про нього поки що не повідомляли. Немає коментарів і представників Вінатьє.

Лоран Вінатьє – політолог, який спеціалізується на Росії, Чечні, Кавказі та Центральній Азії. У своєму останньому слові перед оголошенням вироку торік Вінатьє вибачився перед російською владою за те, що не дотримувався закону. Він сказав, що закоханий у Росію та одружений з російською жінкою. МЗС Франції тоді виступило із заявою, в якій назвало покарання Вінатьє невиправдано суворим, і розкритикувало російське законодавство про так званих іноземних агентів. Президент Франції Емманюель Макрон, говорячи про затримання свого співгромадянина, заявляв, що він не працював на французькі спецслужби чи інші французькі організації.



