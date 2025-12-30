Сирський: Росія змінює тактику застосування ударних дронів, атакуючи на наднизьких висотах

Перед українською армією стоїть завдання посилювати напрямок дронів-перехоплювачів, заявив головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський за підсумками щомісячної наради щодо протидії «Шахедам» 30 грудня.

«Ця боротьба потребує комплексного підходу, застосування широкого переліку засобів ураження, а отже – синергії зусиль багатьох складових Сил оборони», – заявив Сирський.

Він заслухав доповідь командувача новостворених безпілотних систем Протиповітряної оборони, а також представників Повітряних Сил, Сил безпілотних систем, армійської авіації, ППО командування Сухопутних військ, Сил логістики та інших органів військового управління.





«Противник користується погодними умовами, модернізує свої ударні дрони та змінює тактику їх застосування, атакуючи на наднизьких висотах. Відповідно, модернізуємо наші способи протидії та змінюємо систему заради необхідних результатів», – повідомив він.

Головнокомандувач визначив поточним ключовим завданням посилення напрямку БПЛА-перехоплювачів, збільшення кількості таких дронів, наземних станцій та РЛС, нарощення обсягів та якості підготовки екіпажів. Він додав, що цей проєкт реалізується вже тривалий час та має його «повне сприяння».

За його словами, в межах ешелонованої системи, на певній відстані від великих міст, створюються рубежі перехоплення, зростає кількість застосувань БПЛА-перехоплювачів та їхня ефективність. Триває формування окремих дивізіонів безпілотних систем ППО.

«Створюємо штатні підрозділи БпЛА-перехоплювачів у складі полігонів (навчальних центрів). Для протидії «шахедам» паралельно залучаємо додаткові ресурси армійської авіації та малої авіації, залучаємо для цього підтримку міжнародних партнерів», – додав Сирський.

Останнім часом у Силах оборони активно розвивають напрямок дронів-перехоплювачів, які працюють як на передовій, так і в ближньому і дальньому тилу. У вересні Зеленський заявив, що Україна в листопаді має вийти на виробництво 500-800 дронів-перехоплювачів на добу.







