Україна і Британія підписали ліцензійну угоду щодо українського дрона-перехоплювача – Шмигаль

Делегації Міністерства оборони України і Міністерства оборони Великої Британії підписали ліцензійну угоду щодо українського дрона-перехоплювача Octopus, повідомив український міністр оборони Денис Шмигаль.

«Це історичний прецедент і наступний важливий крок, що дозволить виробляти у Великій Британії українські перехоплювачі, які довели свою ефективність у боротьбі з «Шахедами», – написав Шмигаль у телеграмі вранці 27 листопада.

За його словами, планується масове виробництво перехоплювачів, яке може сягати кількох тисяч на місяць, а виготовлені засоби передадуть Україні «для посилення захисту нашого неба».

Раніше цього місяця Шмигаль повідомляв, що в Україні запустили серійне виробництво дронів-перехоплювачів російських БпЛА типу Shahed. За словами міністра, йдеться про українську технологію Octopus, розроблену Збройними силами та підтверджену в бойових умовах. Вона «працює вночі, під глушінням і на низьких висотах».

«Технологію передано трьом першим виробникам, ще одинадцять готують виробничі лінії», – заявив він.

Останнім часом у Силах оборони активно розвивають напрямок дронів-перехоплювачів, які працюють як на передовій, так і в ближньому і дальньому тилу. У вересні Зеленський заявив, що Україна в листопаді має вийти на виробництво 500-800 дронів-перехоплювачів на добу.