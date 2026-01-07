Доступність посилання

Новини | Події

ОВА: через удар російського дрона на Дніпропетровщині загинула людина, є поранені

Наслідки російського удару по Дніпру, грудень 2025 року
Через удар російського дрона на Дніпропетровщині загинула людина, ще троє поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

«Трагічна звістка з Васильківської громади Синельниківщини. Туди агресор скерував БпЛА. Через це загинула 77-річна жінка. Її дістали з-під завалів зруйнованого будинку», – написав він у телеграмі.

За його словами, постраждалі 56-річна жінка та чоловіки 43 та 75 років залишаються під наглядом лікарів, їхній стан середньої тяжкості.

Синельниківський район Дніпропетровщини регулярно зазнає російських атак.

Російські військові з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


