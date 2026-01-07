У Дніпрі число постраждалих від удару РФ зросло до восьми – ОВА

У Дніпрі кількість постраждалих через удар російських безпілотників зросла до восьми, повідомив в.о. голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

«Навколо житлових будинків у Дніпрі, які цієї ночі понівечив ворог, досі чимало людей. Комунальники звільняють подвір’я від будівельного сміття. Поступово вивозять його. Місцеві пораються у квартирах. Розчищають їх від потрощених речей, віконного скла», – заявив він.

Раніше було відомо про сімох постраждалих, зокрема двох дітей. Міський голова Борис Філатов повідомляв, що в понад 10 багатоповерхівках потрощені «декілька сотень – якщо не близько тисячі – вікон», є дані про пошкодження мереж опалення біля одного з будинків, чимало згорілих автомобілів.

За словами Філатова, є руйнування у профтехучилищі, де навчають на слюсарів і кондитерів. «Пожежу там загасили, але пошкоджено майстерню і студентський гуртожиток», – написав мер.

Він додав, що «зачепило» також два дитячі садки й одну зі шкіл.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.