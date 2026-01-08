Кулеба: у Дніпропетровській області частково відновили постачання тепла й води

У Дніпропетровській області внаслідок російської атаки на енергетичну інфраструктуру сотні тисяч людей залишилися без електрики, тепла і води в умовах погіршення погоди, заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба 8 січня.

«Це цілеспрямований терор проти цивільних», – прокоментував він.

Кулеба додав, що уряд спільно з місцевою владою та комунальними службами координує відновлення і підключення альтернативних джерел живлення. Усі об’єкти критичної інфраструктури працюють на генераторах.

Станом на зараз, за даними міністра:

водопостачання відновили для понад 1,7 мільйона абонентів

теплопостачання відновили для близько 270 тисяч абонентів, зокрема, в Кривому Розі; водночас, зазначив міністр, місто постійно перебуває під російськими атаками, відтак ситуація може змінюватися

без тепла «залишаються орієнтовно 250 000 абонентів, без води – близько 20 000»

«Із поступовим відновленням електроенергії кількість заживлених абонентів з теплом та водою буде збільшуватися. Водовідведення працює без обмежень. За попередніми прогнозами, ремонтні роботи з відновлення будуть завершені до кінця доби», – додав Кулеба.

Міністр подякував обласним адміністраціям Київської та Луганської областей за передачу 45 генераторів для підтримки стабільної роботи критичної інфраструктури.

Згодом Кулеба додав, що в Нікополі повністю відновили тепло та водопостачання після російського удару по енергетиці Дніпропетровщини.





Вранці 8 січня міністр енергетики повідомив, що після російської атаки у Дніпропетровській області на ранок без електропостачання залишаються близько 800 тисяч споживачів внаслідок нічної російської атаки.

У Запоріжжі електропостачання відновили, але у Міненерго закликають споживачів обмежити користування потужними електроприладами.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку цього року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України.

30 жовтня у Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні заявили, що через атаки РФ існує серйозний ризик небезпечних наслідків для цивільних осіб цієї зими, включно з тривалими перебоями в опаленні, електро- і водопостачанні. За даними ООН, такі перебої особливо болісно позначаться на вразливих групах населення, наприклад, людях старшого віку, особах з інвалідністю та сім’ях із малими дітьми.



