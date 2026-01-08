У Запорізькій області відновили електропостачання після удару РФ – обленерго

У Запорізькій області, яка була знеструмлена через російські удари ввечері 7 січня, відновили електропостачання, повідомив очільник «Запоріжжяобленерго» Андрій Стасевський.

«Вчора близько 22:00 внаслідок масованої дронової атаки ворога на енергетичну інфраструктуру був повністю знеструмлений Запорізький регіон. Відновлювальні роботи розпочалися невідкладно і тривали всю ніч. В першу чергу заживлювали об’єкти критичної інфраструктури – зокрема, тепло- й водопостачання… Станом на 05:00 ранку – менш як за 7 годин – роботи завершено, електропостачання мешканців Запорізької області та обласного центру відновлено», – сказав він.

Станом на ранок 8 січня очільник Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що «всі котельні забезпечені електроживленням і працюють у штатному режимі…, подача тепла в оселі триває». Кореспондентка Радіо Свобода повідомляє, що близько 3-ї ночі в Запоріжжі електропостачання практично повністю відновилося.

Водночас у «Запоріжжяобленерго» зауважили, що після нічних обстрілів в енергосистемі області зберігається складна ситуація, і для уникнення повторних масових знеструмлень закликали обмежити користування потужними електроприладами.

Крім Запорізької області, російські удари спричинили знеструмлення і на Дніпропетровщині.

В «Укрзалізниці» напередодні заявили, що всі поїзди в цих регіонах переходять на резервну теплотягу. Вранці 8 січня в компанії повідомили, що в Запоріжжі рух відновлено в стандартному режимі, «в Дніпрі – 100% резервна теплотяга».

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку цього року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України.

30 жовтня у Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні заявили, що через атаки РФ існує серйозний ризик небезпечних наслідків для цивільних осіб цієї зими, включно з тривалими перебоями в опаленні, електро- і водопостачанні. За даними ООН, такі перебої особливо болісно позначаться на вразливих групах населення, наприклад, людях старшого віку, особах з інвалідністю та сім’ях із малими дітьми.