«Укрзалізниця» відреагувала на знеструмлення на Запоріжжі та Дніпропетровщині через російські атаки

Російська армія вчергове атакувала об’єкти енергетики, повідомляє Міністерство енергетики 7 січня.

«Сьогодні увечері російські війська завдали чергового удару по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок атаки майже повністю знеструмлені Дніпропетровська і Запорізька області», – йдеться в повідомленні.

Відомство додає, що критична інфраструктура в цих областях функціонує від резервного живлення. Огляд пошкоджень, оцінку наслідків та відновлювальні роботи почнуть «одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація».

Компанія «Укрзалізниця» відреагувала на знеструмлення, повідомивши, що всі поїзди в цих регіонах переходять на резервну теплотягу.

«Засоби сигналізації та зв’язку працюють від резервного живлення; вокзали також заживлені від генераторів. У пунктах незламності традиційно доступні не тільки гарячий чай, а й зарядки та безперебійний зв’язок через Starlink», – заявив перевізник.

За повідомленням, поїзди за кількома напрямками вирушають із контрольованими затримками під резервними тепловозами:

734 Київ — Дніпро

37 Запоріжжя — Київ

119 Дніпро — Холм

79 Дніпро — Львів

Також компанія планує завтра налагодити рух поїздів Dnipro City Express під теплотягою.

Місцева влада також попереджає про проблеми з мобільним зв’язком. За даними голови Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, базові станції переводяться на акумуляторні батареї, яких має вистачити орієнтовно до восьми годин. Водночас оператори разом із органами місцевого самоврядування розгортають генератори, щоб зберегти зв’язок.





«Прошу запоріжців обмежити користування мобільним зв’язком без нагальної потреби, за можливості користуватися національним роумінгом, GPON та інтернет-месенджерами. Через перевантаження мережі можливе тимчасове погіршення якості зв’язку», – додав Федоров.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук також попередив про можливі проблеми зі зв’язком внаслідок знеструмлень. Він нагадав про національний роумінг, завдяки якому можна перемикатися між операторами для дзвінків і смс-повідомлень.

Раніше місцева влада повідомила про знеструмлення на Запоріжжі та Дніпропетровщині внаслідок російських атак. Зокрема, ДТЕК заявила про аварійні відключення в Дніпропетровській області.



