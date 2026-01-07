Удари Росії спричинили знеструмлення на Запоріжжі та Дніпропетровщині

Внаслідок російського удару в Запоріжжі тривають проблеми з електропостачанням, повідомляють кореспонденти Радіо Свобода увечері 7 січня.

Про це також повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров:

«Через ворожу атаку по Україні, в тому числі і у Запорізькій області, діють обмеження електропостачання. Фахівці «Запоріжжяобленерго» працюють над відновленням і стабілізацією системи».

Федоров додав, що водопостачання та лікарні перейшли на роботу від генераторів. В області почали роботу пункти незламності.

Згодом голова області уточнив, що лікарні працюють у штатному режимі, в разі потреби автоматично переходять на генератори, протягом години водопостачання для запоріжців планують відновити.

Читайте також: «Укренерго»: 8 січня в більшості областей діятимуть графіки вимкнення світла

У Дніпропетровській області внаслідок російської атаки тривають аварійні відключення, повідомила компанія ДТЕК.

«Щойно завершиться повітряна тривога й це буде безпечно, енергетики розпочнуть відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути світло», – додали в пресслужбі.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що наразі немає «жодних прогнозів» стосовно відновлення енергопостачання. Він закликав жителів області, в яких є вода, зробити запаси.

«Особливо Павлоградський та Синельниківський райони, оскільки підприємство «ДЗД» також знеструмлено», – додав Лукашук.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

Читайте також: Cили РФ вночі атакували енергооб’єкти на Дніпропетровщині – Міненерго

За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку цього року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України.

30 жовтня у Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні заявили, що через атаки РФ існує серйозний ризик небезпечних наслідків для цивільних осіб цієї зими, включно з тривалими перебоями в опаленні, електро- і водопостачанні. За даними ООН, такі перебої особливо болісно позначаться на вразливих групах населення, наприклад, людях старшого віку, особах з інвалідністю та сім’ях із малими дітьми.







