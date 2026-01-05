Міненерго: через атаку РФ знеструмлення, крім Славутича, є у трьох областях

Внаслідок чергової російської атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури України станом на ранок 5 січня є знеструмлені споживачі у Чернігівській, Харківській і Донецькій областях, повідомили в Міністерстві енергетики.

Раніше повідомляли, що внаслідок удару повністю знеструмлене місто Славутич у Київській області.

«Також зафіксовано удар по одному з генеруючих об’єктів у Донецькій області. Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де дозволяє безпекова ситуація», – повідомили у міністерстві.

За словами заступника міністра енергетики Олександра Вʼязовченка, під час виконання аварійно-відновлювальних робіт бригада АТ «Харківобленерго» потрапила під атаку російського БпЛА. Постраждалих немає, додав урядовець.

«Загалом за минулий тиждень зафіксовано понад 100 випадків пошкодження електричних мереж унаслідок бойових дій. Майже у 20 випадках ворог цілеспрямовано завдавав ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури. Ситуація складна, але контрольована. Довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій залишаються споживачі у прифронтових і прикордонних регіонах. Саме там ситуація є найскладнішою, адже відновлення електропостачання ускладнене постійними обстрілами», – кажуть у Міненерго.

У міністерстві нагадали, що для балансування енергосистеми здійснюється імпорт електроенергії і застосовуються обмеження споживання: у більшості регіонів діють графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для бізнесу і промисловості.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

За даними Міненерго, станом на грудень російські військові від початку 2025 року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України.

30 жовтня у Моніторинговій місії ООН із прав людини в Україні заявили, що через атаки РФ існує серйозний ризик небезпечних наслідків для цивільних осіб цієї зими, включно з тривалими перебоями в опаленні, електро- і водопостачанні. За даними ООН, такі перебої особливо болісно позначаться на вразливих групах населення, наприклад, людях старшого віку, особах з інвалідністю та сім’ях із малими дітьми.