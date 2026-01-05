Війська РФ вночі завдали комбінованого удару по Чернігову – ОВА

Російські військові в ніч проти 5 січня завдали комбінованого удару по Чернігову, в місті пролунала низка вибухів, повідомив очільник обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

«Попередньо, комбінований удар із різних видів зброї. Були влучання на різних локаціях: гаражний кооператив, одна з установ освітньої сфери, приватні будинки. Є руйнування. На місцях влучань працювали вогнеборці», – написав він у телеграмі.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій додали, що через удар по Чернігову загиблих і постраждалих не було.

«Попередньо, вісім гаражів зруйновані та 96 пошкоджені. Також під ударом був приватний житловий будинок, а на території комунальної установи зруйнована будівля господарчо-складського призначення. У Корюківському районі БпЛА влучили по одному з підприємств та на території приватного домоволодіння. У Ніжинському районі під ворожим ударом опинився один із об’єктів інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

Голова ОВА також повідомив, що тільки за минулу добу на Чернігівщині було 65 обстрілів, а за тиждень українські сили збили 148 ударних дронів у небі над Чернігівщиною.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські війська в ніч проти 5 січня атакували Україну дев’ятьма балістичними ракетами «Іскандер-М»/зенітними керованими ракетами С-300, а також 165 ударними БпЛА, близько 100 із яких – «Шахеди».

«За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 137 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, центрі та сході країни», – йдеться в повідомленні. Військові уточнили, що зафіксовано влучання балістичних/зенітних керованих ракет і 26 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння уламків на дев’яти локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.