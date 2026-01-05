У Славутичі без світла через російські обстріли залишаються майже 8,5 тисяч родин – ОВА

У Славутичі на Київщині без світла через нічні російські обстріли залишилися майже 8,5 тисяч родин, повідомив очільник обласної військової адміністрації Микола Калашник.

«Уночі внаслідок ворожої атаки Славутич тимчасово залишився без централізованого електропостачання. Без світла майже 8,5 тисяч родин. Енергетики вже працюють над відновленням. Вони роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну домівку. Обʼєкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення. Тепло та вода у людей є. Обʼєкти соціальної сфери перейшли на роботу від генераторів та батарей. Звʼязок та інтернет наявний», – написав Калашник у телеграмі.

Раніше місцева влада повідомила, що внаслідок російського удару в Києві й Київській області загинули дві людини, щонайменше четверо поранені. У Києві в Оболонському районі безпілотник влучив у медичний заклад.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські війська атакували Україну дев’ятьма балістичними ракетами «Іскандер-М»/зенітними керованими ракетами С-300, а також 165 ударними БпЛА, близько 100 із яких – «Шахеди».

«За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 137 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, центрі та сході країни», – йдеться в повідомленні. Військові уточнили, що зафіксовано влучання балістичних/зенітних керованих ракет і 26 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння уламків на дев’яти локаціях.

Удар РФ був здійснений перед двома зустрічами Києва з партнерами, спрямованими на припинення війни. На 5 січня заплановані переговори начальників генеральних штабів України і європейських країн, включаючи ключових союзників Києва – Велику Британію, Францію і Німеччину; 6 січня у Парижі пройде зустріч на рівні лідерів країн, що входять до «Коаліції охочих».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.