У Славутичі повністю відновили електропостачання – ОВА

У Славутичі повністю відновили електропостачання, яке було припинено через російську атаку 5 січня, повідомив голова обласної військової адміністрації Микола Калашник.

«Славутич зі світлом. Електропостачання в місті повністю відновлено, оселі людей знову заживлені», – написав він у телеграмі.

За даними ОВА, 5 січня у Славутичі без світла через російські обстріли залишилися майже 8,5 тисяч родин.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

За даними Міненерго, станом на грудень російські військові від початку 2025 року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України.

30 жовтня 2025 року у Моніторинговій місії ООН із прав людини в Україні заявили, що через атаки РФ існує серйозний ризик небезпечних наслідків для цивільних осіб цієї зими, включно з тривалими перебоями в опаленні, електро- і водопостачанні. За даними ООН, такі перебої особливо болісно позначаться на вразливих групах населення, наприклад, людях старшого віку, особах з інвалідністю та сім’ях із малими дітьми.



