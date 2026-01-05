ДТЕК: на лівому березі Києва скасовують екстрені відключення. Вони тривали з грудня

У районах Києва, розташованих на лівому березі Дніпра, скасували екстрені відключення, повідомила компанія ДТЕК увечері 5 січня.
«Вночі Дніпровський, Деснянський та Дарницький райони Києва повертаються до графіків відключень», – йдеться в повідомленні.
Компанія нагадує, що графіки можуть оновлюватися впродовж дня, відповідно до ситуації в енергосистемі та команд оператора «Укренерго».
ДТЕК повідомив про екстрені відключення на лівому березі Києва після чергової російської масованої атаки вночі проти 27 грудня.
Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.
За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку цього року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України.
