ДТЕК: на лівому березі Києва скасовують екстрені відключення. Вони тривали з грудня

У районах Києва, розташованих на лівому березі Дніпра, скасували екстрені відключення, повідомила компанія ДТЕК увечері 5 січня.

«Вночі Дніпровський, Деснянський та Дарницький райони Києва повертаються до графіків відключень», – йдеться в повідомленні.

Компанія нагадує, що графіки можуть оновлюватися впродовж дня, відповідно до ситуації в енергосистемі та команд оператора «Укренерго».

ДТЕК повідомив про екстрені відключення на лівому березі Києва після чергової російської масованої атаки вночі проти 27 грудня.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку цього року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України.