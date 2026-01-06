Через атаки РФ є знеструмлення на Харківщині та Донеччині – Міненерго

Сили РФ продовжують атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури у низці регіонів, станом на ранок 6 січня є знеструмлені споживачі у Харківській та Донецькій областях, повідомив заступник міністра енергетики України Роман Андарак.



За його словами, на Чернігівщині, зокрема у місті Славутич, тривають роботи з відновлення електропостачання, в Одеській області після попередніх масованих атак продовжуються відновлювальні роботи.



У Міненерго додають, що для стабілізації роботи енергосистеми у кількох регіонах запроваджені графіки аварійних відключень, по всій країні продовжують діяти графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для бізнесу.

За даними місцевої влади, 5 січня сили РФ атакували п’ятьма ракетами Немишлянський район Харкова, у місті пошкоджено енергетичний об’єкт, багатоквартирний будинок.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

За даними Міненерго, станом на грудень російські військові від початку 2025 року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України.

30 жовтня у Моніторинговій місії ООН із прав людини в Україні заявили, що через атаки РФ існує серйозний ризик небезпечних наслідків для цивільних осіб цієї зими, включно з тривалими перебоями в опаленні, електро- і водопостачанні. За даними ООН, такі перебої особливо болісно позначаться на вразливих групах населення, наприклад, людях старшого віку, особах з інвалідністю та сім’ях із малими дітьми.