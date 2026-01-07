Cили РФ вночі атакували енергооб’єкти на Дніпропетровщині – Міненерго

Російські війська вночі атакували об’єкти енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській області, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

За повідомленням, внаслідок атаки на ранок були знеструмлені споживачі. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.



У міністерстві додають, що через пошкодження, спричинені наслідками попередніх атак РФ, оператор системи розподілу продовжує застосовувати мережеві обмеження в Одеській області – відновлення триває.



Як заявили в Міненерго, у частині найбільш енергодефіцитних регіонів ситуація поступово покращується – це стало можливим завдяки роботі ремонтних бригад та перегляду фактичних переліків об’єктів критичної інфраструктури.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

За даними Міненерго, станом на грудень російські військові від початку 2025 року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України.

30 жовтня 2025 року у Моніторинговій місії ООН із прав людини в Україні заявили, що через атаки РФ існує серйозний ризик небезпечних наслідків для цивільних осіб цієї зими, включно з тривалими перебоями в опаленні, електро- і водопостачанні. За даними ООН, такі перебої особливо болісно позначаться на вразливих групах населення, наприклад, людях старшого віку, особах з інвалідністю та сім’ях із малими дітьми.