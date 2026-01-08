На Дніпропетровщині продовжили канікули в школах через проблеми зі світлом після обстрілів РФ

У більшості населених пунктів Дніпропетровської області через відключення електропостачання у закладах загальної середньої освіти подовжили канікули, вони триватимуть до 9 січня включно, повідомив в.о. голови ОВА Владислав Гайваненко.

Він нагадав, що внаслідок російського удару був пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури, який забезпечував електроживлення більшості районів області.

«Становище важке», – написав Гайваненко у телеграмі в ніч проти 8 січня.

Вранці він додав, що сили ППО збили в області 31 безпілотник. «Попри це, атака російської армії призвела до пошкоджень інфраструктури у Криворізькому, Дніпровському, Павлоградському районах. Виникли пожежі. Частина області залишається без світла. Вживаються всі необхідні заходи для відновлення енергозабезпечення споживачів», – йдеться в повідомленні.

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що зранку 8 січня електротранспорт у Дніпрі максимально замінять автобуси.

Також про знеструмлення повідомляли в Запорізькій області. Станом на ранок 8 січня очільник ОВА Іван Федоров заявив, «всі котельні забезпечені електроживленням та працюють у штатному режимі…, подача тепла в оселі триває». Кореспондентка Радіо Свобода повідомляє, що близько 3-ї ночі в Запоріжжі електропостачання практично повністю відновилося.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку цього року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України.

30 жовтня у Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні заявили, що через атаки РФ існує серйозний ризик небезпечних наслідків для цивільних осіб цієї зими, включно з тривалими перебоями в опаленні, електро- і водопостачанні. За даними ООН, такі перебої особливо болісно позначаться на вразливих групах населення, наприклад, людях старшого віку, особах з інвалідністю та сім’ях із малими дітьми.