На «Запоріжсталі» заявляють, що знову зупиняли виробництво через наслідки атаки РФ

Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» заявив, що через масовану атаку РФ по енергетиці 7 січня знову зупинив виробництво через блекаут.

«Запоріжсталь», як і інші споживачі електроенергії в регіоні, втратив зовнішнє енергоживлення. У зв’язку з цим комбінат був змушений призупинити всі виробничі процеси», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зараз колектив підприємства працює над стабілізацією внутрішньої енергомережі, в умовах обмеженого енергоживлення виконуються регламентні роботи на основних агрегатах з метою підготовки до поетапного та безпечного рестарту виробничого процесу, який стане можливим тільки після відновлення зовнішнього енергопостачання.

Минулого року внаслідок атаки РФ на енергосистему України 23 грудня сталося повне знеструмлення «Запоріжсталь» – це призвело до аварійної зупинки виробництва.

За даними Міненерго, російські війська вночі здійснили чергову масовану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури, найбільше постраждали Дніпропетровська та Запорізька області, які були майже повністю знеструмлені.

Як повідомлялось, у Запорізькій області електропостачання відновили, у Дніпропетровській області на ранок без електропостачання залишалися близько 800 тисяч споживачів, ремонтні роботи тривають.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку цього року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України.

30 жовтня у Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні заявили, що через атаки РФ існує серйозний ризик небезпечних наслідків для цивільних осіб цієї зими, включно з тривалими перебоями в опаленні, електро- і водопостачанні. За даними ООН, такі перебої особливо болісно позначаться на вразливих групах населення, наприклад, людях старшого віку, особах з інвалідністю та сім’ях із малими дітьми.



