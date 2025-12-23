«Запоріжсталь» заявляє про аварійну зупинку виробництва після атаки РФ

Унаслідок атаки РФ на енергосистему України 23 грудня сталося повне знеструмлення «Запоріжсталь», що призвело до аварійної зупинки виробництва, повідомляє пресслужба підприємства.

«У надзвичайно складних умовах команда підприємства здійснила оперативне перемикання на альтернативні джерела живлення та подальшу безпечну зупинку виробничих процесів відповідно до антикризового регламенту дій», – йдеться у повідомленні.

На «Запоріжсталі» заявляють, що вдалося уникнути техногенної аварії та зменшити рівень викидів в атмосферу. Загрози для працівників та містян немає.

Підприємство додає, що подальше відновлення виробництва відбудеться після відновлення зовнішнього енергопостачання.

Армія РФ протягом ночі масовано атакувала Україну безпілотниками, вранці Повітряні сили повідомили про запуск Росією також і ракет.

За даними повітряних сил ЗСУ, російські військові в ніч проти 23 грудня завдали комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України, застосувавши 38 ракет і 635 БпЛА різних типів, близько 400 із яких – «Шахеди».

На всій території України була оголошена повітряна тривога. У низці областей України вранці 23 грудня запровадили аварійні відключення електроенергії. У Міненерго повідомили, що внаслідок атаки РФ на енергосистему України на ранок 23 грудня майже повністю знеструмлені споживачі у Рівненській, Тернопільській і Хмельницькій областях.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

В Україні через пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських обстрілів застосовуються графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.