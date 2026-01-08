Зеленський про знеструмлення двох областей: «Важливо, щоб партнери у світі реагували на це знущання РФ з людей»

На Дніпропетровщині тривають роботи з відновлення електропостачання – у Дніпрі, Камʼянському, Кривому Розі, Нікополі, Павлограді та інших громадах, повідомив президент України Володимир Зеленський.



За його словами, всі необхідні ресурси, обладнання, служби залучені, премʼєр-міністерці України Юлії Свириденко доручив надати всю необхідну підтримку місцевій владі.



«І важливо, щоб наші партнери у світі реагували на це знущання Росії з людей. Жодного військового сенсу немає в таких ударах по енергетиці, по інфраструктурі, які залишають людей без електрики та опалення в умовах зими. Це війна Росії саме проти нашого народу, проти життя в Україні – намагання зламати Україну», – написав він у телеграмі.



Зеленський додав, що дипломатичні розмови не можуть бути приводом для гальмування постачання ППО, «працюємо з партнерами, щоб реагування було адекватним».

Міський голова Борис Філатов заявив, що технічно у Дніпрі ситуація одна з найскладніших – «це насправді надзвичайна ситуація національного рівня».



«Із найважливішого. У лікарні поступово повертається світло. Утім нагадаю, що лікувальні заклади мають альтернативні джерела живлення та необхідні запаси. Каналізація міста також заживлена. Лівий берег підтримується альтернативними джерелами живлення. Ситуація з водою на правому березі потроху стабілізується», – написав він у телеграмі.

Філатов додав, що усі котельні вчора були знеструмлені – нині докладаємо всіх зусиль, щоб відновити їхню роботу.

За даними Міненерго, російські війська вночі здійснили чергову масовану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури, найбільше постраждали Дніпропетровська та Запорізька області, які були майже повністю знеструмлені.

У Запорізькій області електропостачання відновили, у Дніпропетровській області на ранок без електропостачання залишалися близько 800 тисяч споживачів, ремонтні роботи тривають.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку цього року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України.

30 жовтня у Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні заявили, що через атаки РФ існує серйозний ризик небезпечних наслідків для цивільних осіб цієї зими, включно з тривалими перебоями в опаленні, електро- і водопостачанні. За даними ООН, такі перебої особливо болісно позначаться на вразливих групах населення, наприклад, людях старшого віку, особах з інвалідністю та сім’ях із малими дітьми.



