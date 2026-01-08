ДСНС: кількість поранених через удар Росії на Кривий Ріг перевищила 20

У Кривому Розі зросла кількість постраждалих, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними служби, кількість постраждалих зросла до 23 людей, з них шестеро дітей.

Також ракетний удар пошкодив 29 багатоквартирних будинків, 21 автомобіль та адміністративну будівлю.

«Аварійно-рятувальні роботи тривають. На місці події працюють психологи ДСНС», – додає відомство.

Криворізький політик Олександр Вілкул повідомив про загиблу:

«На жаль, внаслідок ракетної атаки загинула жінка похилого віку 77 років».

Російські військові атакували Кривий Ріг ракетами «Іскандер-М» увечері 8 січня.

Унаслідок здійсненого 7 січня удару Кривий Ріг був знеструмлений, упродовж дня 8 січня постачання електрики вдалося частково відновити.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують інші українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



