Повітряні сили: вночі зафіксували влучання 27 дронів на 13 локаціях

Російські військові в ніч проти 8 січня атакували Україну 97 ударними безпілотниками, близько 70 із яких – «Шахеди», повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 70 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на сході й півдні країни», – йдеться в повідомленні.

За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на одній локації.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

