Посольство США попередило про «потенційно значний повітряний напад» РФ на Україну протягом наступних днів

Посольство США в Україні попередило 8 січня про високу ймовірність масованого російського удару по Україні впродовж кількох наступних днів.

«Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно значний повітряний напад, який може статися будь-коли протягом наступних кількох днів. Посольство, як завжди, рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися в разі оголошення повітряної тривоги», – йдеться в попередженні.

Дипломати рекомендують порядок дій, відомий більшості українців – уточнити розташування найближчого укриття, завантажити на смартфон застосунок «Повітряна тривога», негайно вирушити до укриття в разі оголошення тривоги.

«Перевіряйте місцеві ЗМІ на наявність термінових новин. Будьте готові коригувати свої плани. Майте запаси води, їжі та ліків. Дотримуйтесь вказівок українських посадовців та служб швидкого реагування в разі надзвичайної ситуації», – додають у посольстві США.

Раніше про високий ризик повітряного удару вже найближчої ночі інформував президент України Володимир Зеленський. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 8 січня.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують інші українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.