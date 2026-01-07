У Запоріжжі через російський удар пошкоджений торговельний об’єкт – ОВА

Російські військові ввечері 7 січня завдають ударів по Запоріжжю, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

«Ворог знову завдав удару по Запоріжжю. Пошкоджений торговельний об’єкт. Попередньо, минулося без постраждалих», – написав очільник області о 18:38.

Перед тим, близько 18-ї, Федоров інформував про ще один удар.

«Вибухи, які могли чути запоріжці, – це ворожа атака на один із районів міста. На щастя, минулося без постраждалих. Проте атака продовжується – мешканцям громад, де оголошена тривога, варто залишатися у безпечних місцях», – указав голова ОВА.

Станом на 19:00 повітряна тривога в Запоріжжі та на більшій частині області триває.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.