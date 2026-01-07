Доступність посилання

Удар РФ по портах Одещини: Кіпер повідомив про ще одного загиблого

Російська армія атакувала портову інфраструктуру Одеської області, пошкодивши припортову інфраструктуру, адміністративну будівлю, вантажний транспорт та контейнери
Стало відомо про ще одного загиблого через російські удари по Одеській області, заявив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер 7 січня.

«На жаль, кількість загиблих внаслідок атаки зросла до двох осіб. Співчуття рідним та близьким», – повідомив він.

Раніше голова області повідомив, що кількість поранених зросла до восьми.

Російська армія атакувала портову інфраструктуру Одеської області, пошкодивши припортову інфраструктуру, адміністративну будівлю, вантажний транспорт та контейнери.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


