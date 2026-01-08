Три людини загинули, вісім постраждали через атаки РФ у трьох областях – ОВА

Три людини загинули, вісім постраждали через російські удари минулої доби у Херсонській, Донецькій і Запорізькій областях, повідомили у місцевих обласних військових адміністраціях.

За словами голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, в області через атаки сил РФ загинули три людини, двоє – були поранені.

«Російські військові били по критичній і соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили три багатоповерхівки і сім приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, церкву та приватні автомобілі», – йдеться в повідомленні.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про п’ятьох поранених у Запорізькому районі.

«Загалом упродовж доби окупанти завдали 698 ударів по 30 населених пунктах Запорізької області… Надійшло 39 повідомлень про пошкодження житла та автівок», – написав Федоров у телеграмі.

Про одного пораненого цивільного жителя – у Слов’янську – повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.