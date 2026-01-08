Число поранених у Кривому Розі зросло до 13 – ОВА

До 13 зросло число поранених унаслідок завданого ввечері 8 січня російського ракетного удару по Кривому Рогу, «один чоловік украй тяжкий, в операційній, із відірваною вибухом ногою», повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

«У лікарнях 9 людей, серед них хлопці 7 та 16 років. Один чоловік залишається у вкрай тяжкому стані», – вказав очільник області.



За його словами, «пошкоджені майже півтора десятка багатоквартирних будинків, автівки».

Раніше йшлося про п’ятьох постраждалих, серед яких дитина.

Унаслідок попереднього удару, завданого менш як добу тому, Кривий Ріг був знеструмлений, упродовж дня 8 січня постачання електрики вдалося частково відновити.

За даними Міненерго, російські війська вночі здійснили чергову масовану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури, найбільше постраждали Дніпропетровська та Запорізька області, які були майже повністю знеструмлені.

У Запорізькій області електропостачання відновили, у Дніпропетровській області на ранок без електропостачання залишалися близько 800 тисяч споживачів, ремонтні роботи тривають.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують інші українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.