Російські військові вдарили балістичними ракетами по житлових будинках у Кривому Розі – Вілкул

Російські військові другий день поспіль атакують Кривий Ріг, повідомив впливовий місцевий політик Олександр Вілкул. О 17-й годині він повідомив, по місту здійснюється удар балістичними ракетами, і «можливі ще виходи».

«Скінчені тварюки вдарили двома балістичними «Іскандерами» у багатоквартирні будинки. Надається допомога постраждалим», – написав Вілкул о 17:45.

Інші подробиці ще не оприлюднювалися.

Унаслідок здійсненого 7 січня удару Кривий Ріг був знеструмлений, упродовж дня 8 січня постачання електрики вдалося частково відновити.

За даними Міненерго, російські війська вночі здійснили чергову масовану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури, найбільше постраждали Дніпропетровська та Запорізька області, які були майже повністю знеструмлені.

У Запорізькій області електропостачання відновили, у Дніпропетровській області на ранок без електропостачання залишалися близько 800 тисяч споживачів, ремонтні роботи тривають.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку цього року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України.

30 жовтня у Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні заявили, що через атаки РФ існує серйозний ризик небезпечних наслідків для цивільних осіб цієї зими, включно з тривалими перебоями в опаленні, електро- і водопостачанні. За даними ООН, такі перебої особливо болісно позначаться на вразливих групах населення, наприклад, людях старшого віку, особах з інвалідністю та сім’ях із малими дітьми.