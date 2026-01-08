Удар РФ по кафе у Херсоні: кількість жертв зросла

Кількість жертв російського удару по Херсону зросла до трьох, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«У лікарні помер 57-річний херсонець, який постраждав через російський обстріл центральної частини міста. Медики до останнього боролися за життя пораненого, однак травми виявилися надто тяжкими», – написав він у телеграмі.

За даними обласної прокуратури, 8 січня близько 12:20 військові РФ артилерією вдарили по приміщенню кафе у Херсоні. Влада повідомила про двох загиблих та трьох поранених.

Раніше в ОВА повідомляли, що вранці, близько 06:30, російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона, постраждали четверо людей.



Минулої доби через російську агресію, як повідомляла місцева влада, загинули троє людей, ще двоє – поранені.

11 листопада 2022 року українські військові звільнили Херсон від російської окупації. Місто, як і правобережна частина області, перебувало під контролем Росії з перших днів повномасштабного вторгнення. Херсон був єдиним обласним центром, який окупанти захопили після 24 лютого 2022 року.

Нині Херсон щодня зазнає атак російських дронів та артилерії, гинуть люди.

Також російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують інші українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.