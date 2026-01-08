Сили РФ знову атакували Херсон, є загиблі та поранені – влада

Російські війська близько 12:30 атакували центральну частину Херсона – загинули двоє чоловіків, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



За його словами, також поранень зазнали троє херсонців – вони перебувають у лікарні.

Раніше в ОВА повідомляли, що вранці, близько 06:30, російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона, постраждали четверо людей.



Минулої доби через російську агресію, як повідомляла місцева влада, загинули троє людей, ще двоє – поранені.

11 листопада 2022 року українські військові звільнили Херсон від російської окупації. Місто, як і правобережна частина області, перебувало під контролем Росії з перших днів повномасштабного вторгнення. Херсон був єдиним обласним центром, який окупанти захопили після 24 лютого 2022 року.

Нині Херсон щодня зазнає атак російських дронів та артилерії, гинуть люди.

Також російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують інші українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



