Військові РФ завдали удару по портовій інфраструктурі на Одещині – Кіпер

Російські військові 8 січня атакували ударними безпілотниками портову інфраструктуру Одещини, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

«Зафіксовані вибухи на території морського порту в Одеському районі. Пошкоджено порожній резервуар для зберігання олії. Минулося без пожежі. Інформація про загиблих та постраждалих, на щастя, не надходила», – вказав очільник області.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують інші українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.